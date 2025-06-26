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Раскрыта судьба льва, напавшего на директора сафари-парка «Тайган» в Крыму

Алексагина: лев, напавший на владельца «Тайгана» в Крыму, останется в саванне
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Льва, напавшего на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не будут усыплять или куда-то перевозить. Об этом сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина, пишет РИА Новости.

«Ничего с этим львом не будет. Лев как был, так и есть в саванне (зона свободного обитания львов. — «Газета.Ru»). Молодой, глупый, испугался, побежал и наделал делов», — сказала Алексагина.

Она добавила, что в этой ситуации хищник не виноват.

До этого Алексагина рассказала, что Олег Зубков чувствует себя гораздо лучше. По ее словам, владелец сафари-парка попросил, чтобы ему привезли телефон, планшет, два льняных костюма, а также обувь. Она отметила, что Зубков уже отдает письменные распоряжения по работе зоопарка.

Лев напал на Олега Зубкова 22 июня во время кормления животных. Владельца «Тайгана» госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

На данный момент СК по Крыму и Севастополю проверяет данные о нарушениях в «Тайгане», где лев едва не растерзал директора.

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Олега Зубкова.

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