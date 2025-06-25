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Владелец «Тайгана» рассказал о своем самочувствии

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Зубков чувствует себя лучше
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Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, чувствует себя гораздо лучше, рассказала представитель зоопарка Татьяна Алексагина. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексагина подчеркнула, что Зубков попросил, чтобы ему привезли телефон, планшет, два льняных костюма, а также обувь.

Она добавила, что владелец «Тайгана» уже отдает письменные распоряжения по работе зоопарка.

22 июня в Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления животных. Его госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

Также телеведущая Эвелина Бледанс сообщила о самочувствии Зубкова. По ее словам, его состояние по-прежнему оценивают как тяжелое, но врачи обещают, что он выживет. Звезда призналась, что переживает за его судьбу и будущее самого парка, где отдыхала вместе с сыном.

Позднее сообщалось, что крымские следователи проверят информацию о массовых нарушениях в сафари-парке «Тайган».

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Зубкова.

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