СК проверит данные о нарушениях в «Тайгане», где лев едва не растерзал директора

Крымские следователи проверят информацию о массовых нарушениях в сафари-парке «Тайган», где на днях лев напал на директора Олега Зубкова. Об этом сообщили в Telegram-канале главного следственного управления (ГСУ) следственного комитета (СК) России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ведомстве отметили, что во время мониторинга интернет-пространства была обнаружена статья о массовых нарушениях в «Тайгане». В частности, в ней говорилось об отсутствии контроля за учетом поголовья и содержанием хищников. Эту информацию поручил проверить руководитель ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

В настоящий момент в Крыму расследуется два уголовных дела, одно из которых было возбуждено по факту причинения тяжких травм Олегу Зубкову во время кормления им львов.

22 июня в Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления животных. Его госпитализировали с тяжелыми травмами спины и головы, он перенес операцию.

До этого телеведущая Эвелина Бледанс сообщила о самочувствии Зубкова. По ее словам, его состояние по-прежнему оценивают как тяжелое, но врачи обещают, что он выживет. Звезда призналась, что переживает за его судьбу и будущее самого парка, где отдыхала вместе с сыном.

Ранее в «Тайгане» назвали причину нападения льва на Олега Зубкова.