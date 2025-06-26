На Западе назвали саммит НАТО мрачным знаком для Украины

NYT: саммит НАТО в Гааге стал еще одним мрачным знаком для Украины

Саммит НАТО в Гааге стал еще одним мрачным знаком для Украины, поскольку российско-украинский конфликт не вошел в список приоритетных тем. Об этом пишет газета The New York Times.

«Это был очередной зловещий знак для Украины. <...> Украина? Что такое Украина? Украина не была в первых рядах, в центре обсуждений, как это было раньше», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что главную сцену на мероприятии занял президент США Дональд Трамп.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Немецкая газета Bild написала, что саммит НАТО был неудачным для Украины и Зеленского, на мероприятии не было выделено отдельного заседания по украинскому конфликту.

Ранее в США рассказали, как лидеры стран НАТО унижались перед Трампом.