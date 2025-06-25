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Зеленский оказался лишь «сторонним наблюдателем» на саммите НАТО

Bild: саммит НАТО в Гааге прошел не очень удачно для Зеленского
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Thomas Peter/Reuters

Саммит НАТО в Гааге был неудачным для Украины и украинского лидера Владимира Зеленского, на мероприятии не было выделено отдельного заседания по вопросу Украины. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Он был, правда, приглашен, но отдельного рабочего заседания, посвященного войне на Украине, в этот раз не было», — говорится в сообщении издания.

Украинский лидер, как пишет Bild, был на саммите только «сторонним наблюдателем».

На этом фоне в итоговом коммюнике стран НАТО в Гааге не говорилось о перспективах вступления Украины в блок.

При этом в заявлении 32 члена НАТО подтвердили «свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности».

Саммит НАТО прошел 24—25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в США заявили о срыве Европой усилий Трампа по миру на Украине.

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