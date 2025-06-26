В США рассказали, как лидеры стран НАТО унижались перед Трампом

Bloomberg: лидерам стран НАТО пришлось унижаться перед Трампом во время саммита

Лидерам стран Европы пришлось унижаться перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе прошедшего саммита НАТО, чтобы избежать угроз вывести США из состава альянса. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере. <...> Они [были] вынуждены унижаться, потакать, выражать согласие, когда втайне многие не были с ним согласны», — говорится в материале.

Отмечается, что на саммите даже не думали ставить вопрос о формировании глобальной стратегии. Представители стран альянса просто старались продемонстрировать Трампу, что готовы увеличивать расходы на оборону, пишет колумнист Bloomberg Макс Гастингс.

Кроме того, по его словам, каждый член НАТО признавал, что только его «подчинение» и потакание Трампу со стороны президента Украины Владимира Зеленского могут сохранить поддержку Киева.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее СМИ заметили «печальный» вид Зеленского на саммите НАТО.