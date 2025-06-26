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В Свердловской области после хлопка газа развернули ПВР

Для пострадавших при хлопке газа в Ивделе Свердловской области развернули ПВР
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Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В Ивделе Свердловской области для пострадавших в результате хлопка бытового газа развернули пункт временного размещения (ПВР) в гостинице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель.

«ПВР развернут в гостинице «Ивдель» по адресу ул. Александра Ворошилова, 8. Все готово для приема жителей дома, где произошел хлопок бытового газа», — написал он.

По словам Михеля, пока в ПВР разместилась одна пенсионерка.

«Пункт временного размещения обеспечен всем необходимым: водой и продуктами питания», — отметил он.

Глава округа добавил, что пострадавшим будет оказана психологическая помощь специалистом комплексного центра по социальному обслуживанию населения.

Хлопок бытового газа в Ивделе произошел утром 26 июня. Из-за сильной захламленности квартиры, в которой случился хлопок, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Из дома эвакуированы 29 человек, включая восемь детей.

23 июня сообщалось, что власти Свердловской области выделили 4 млн руб. на помощь жителям Серова, которые пострадали при взрыве газа в доме.

Ранее в Кабардино-Балкарии семь человек пострадали при взрыве газа.

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