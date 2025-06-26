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При взрыве газа в пятиэтажке Свердловской области погибли два человека

В Ивделе при взрыве бытового газа погибли два человека
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

При взрыве бытового газа в городе Ивделе Свердловской области погибли два человека. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает РИА Новости.

Взрыв газового баллона с последующим пожаром произошел в ночь на 26 июня в пятиэтажном четырехподъездном доме. Двое жильцов квартиры, в которой произошел взрыв, погибли. Сейчас спасатели извлекают их тела из-под завалов и продолжают поиск других проживавших в поврежденной квартире.

По имеющейся предварительной информации, пострадали семь человек, четверо из них были госпитализированы в Ивдельскую центральную районную больницу.

В настоящее время из дома эвакуированы 29 человек, в том числе восемь детей. Городская администрация развернула пункт временного размещения в гостинице, пока все жильцы находятся у родственников. Состояние несущей конструкции дома оценят специалисты из Екатеринбурга.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

23 июня сообщалось, что власти Свердловской области выделили 4 млн рублей на помощь жителям Серова, которые пострадали при взрыве газа в доме.

Ранее в Кабардино-Балкарии семь человек пострадали при взрыве газа.

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