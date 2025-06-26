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Свыше 820 ветеранов СВО победили на праймериз «Единой России»

Якушев: на праймериз «Единой России» победили 827 участников СВО
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Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

На праймериз «Единой России» в преддверии сентябрьских выборов победили 827 участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, передает ТАСС.

По его словам, в этом году было проведено предварительное голосование и подведены его итоги.

« ... Дмитрий Анатольевич [Медведев, председатель партии. — «Газета.Ru»] сказал, что 827 участников специальной военной операции у нас стали победителями в предварительном голосовании», — рассказал он в ходе заседания генерального совета.

6 мая сообщалось, что Светлана Кириллова, вдова начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, может стать сенатором от Костромской области. Согласно видеообращению Кирилловой, опубликованному на сайте праймериз «Единой России», она служит в сфере военного здравоохранения в Вооруженных силах России с конца 1990-х годов.

До этого в Воронеже ветерана СВО, нейрохирурга Дмитрия Коровина попросили снять свою кандидатуру с выборов в городскую думу. Вскоре после подачи документов главврач попросил его отказаться от участия в выборах, объяснив это тем, что якобы на место Коровина «нашли более подходящего кандидата».

Ранее «Единая Россия» запустила в Северной Осетии проект «СВОй бизнес» для участников СВО.

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