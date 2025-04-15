Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» запустила в Северной Осетии проект «СВОй бизнес» для участников СВО

Участников СВО из Северной Осетии обучат предпринимательству
close
Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса и «Опорой России» запустила в Северной Осетии проект «СВОй бизнес», сообщается на сайте партии.

Отмечается, что он направлен на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Это третий пилотный регион после Рязанской области и Татарстана.

В рамках программы бойцы и ветераны СВО пройдут пятидневные курсы, где изучат основы предпринимательства, юридические и финансовые аспекты ведения бизнеса.

Как подчеркнул председатель правительства республики Борис Джанаев, задача органов власти и общественных структур состоит в том, чтобы создать все условия для адаптации и комфортного проживания бойцов в мирной жизни. По его словам, образовательный курс поможет участникам раскрыть в себе предпринимательский потенциал.

«В республике этому направлению уделяется пристальное внимание, оказываются различные меры поддержки», — сказал он.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что участники получат информацию о мерах государственной поддержки — от бесплатного обучения и консультаций по юридическим, налоговым и маркетинговым вопросам до получения льготного финансирования.

«Эксперты остаются на связи с участниками на протяжении всего курса, а также по окончании программы», — отметил он.

Председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул практическую направленность проекта.

«Мы сделали наш проект практикоориентированным, поэтому в каждом регионе в программу включены посещения местных предприятий, где участники могут из первых уст узнать о тонкостях ведения бизнеса», — подчеркнул он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами