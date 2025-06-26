Задержанная, передававшая Киеву данные о ЧФ, объяснила причину поступка

ФСБ: задержанная женщина не видела ничего плохого в передаче данных Киеву

Задержанная жительница Новороссийска, передававшая Киеву данные о кораблях Черноморского флота, заявила, что не видела в этом «ничего плохого». Видео допроса женщины передает РИА Новости.

«Ну, как бы так (сказать — прим. ред.), я не видела в этом ничего такого страшного», — заявила она.

Незадолго до этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Новороссийске местной жительницы, которую обвиняют в передаче Киеву информации о российских объектах ПВО и кораблях Черноморского флота. Женщина, будучи сотрудницей на одном из судов в портах Новороссийска и Сочи, сообщала куратору о дислокации кораблей и объектов ПВО.

Позже в сети появились кадры задержания жительницы Новороссийска. На видеозаписи видно, что задержание происходило на судне, на котором женщина работала. В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее глава «Армии красоток» получила в России срок за госизмену.