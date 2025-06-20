«На Украине меня считают врагом». Глава «Армии красоток» получила в России срок за госизмену

Волонтера из «Армии красоток» Россинскую осудили на 22 года за госизмену

Белгородского волонтера Надежду Россинскую (Надин Гейслер) признали виновной в госизмене и приговорили к 22 годам колонии. Ранее девушка заявляла, что помогала мирным украинцам на подконтрольных РФ территориях переехать за границу, отправляла им продукты и лекарства, помогала с релокацией животных. Суд решил, что Россинская в соцсетях призывала собирать помощь для ВСУ. Волонтер свою вину отрицала, говоря, что подозрительный аккаунт принадлежит не ей.

Волонтера Надежду Россинскую (внесена Минюстом РФ в список террористов и экстремистов), известную под псевдонимом Надин Гейслер, приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену и содействие в терроризме, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание прошло в Белгороде. Прокурор запросил для волонтера 27 лет колонии, сама Россинская вину не признала.

«Россинскую Надежду Алексеевну признать виновной … назначить ей наказание в виде 22 лет колонии общего режима со штрафом 320 тысяч рублей», — постановил судья второго западного окружного военного суда Олег Шишов.

Суд посчитал, что Россинская систематически собирала деньги для ВСУ под видом гуманитарной помощи мирным жителям.

«Рекорд в России среди женщин — это Дарья Трепова, которой дали 27 лет. Мне хотят дать так же 27. Я планирую попросить судью, конечно, меня отпустить, но в ином случае, если он даст как прокуратура запросила — я попрошу дать 27 лет и один день, чтобы поставить новый рекорд в России»,

— сказала Россинская во время прений.

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Дело Россинской

Волонтера задержали в феврале 2024 года. Незадолго до этого в своих соцсетях был опубликован пост с информацией о сборе гуманитарной помощи для ВСУ. Кроме этого, в августе 2023 года там призывали переводить деньги украинскому подразделению «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Волонтеру предъявили обвинения сразу по трем статьям: за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, за содействие террористической деятельности и за госизмену.

Россинская отрицает, что аккаунт, где был размещен призыв, принадлежит ей. Адвокат девушки Евгений Рудычев предположил, что аккаунт создали недоброжелатели волонтера. Он также обозначил, что публикация была на украинском, а Россинская на этом языке не разговаривает.

Рудычев добавил, что его подзащитная финансово помогала ВС РФ. Сама же Россинская заявила, что «все видели ее с российскими военными».

Судя по постам в соцсетях Россинской, она собирала деньги на релокацию людей, проживающих в зоне боевых действий, за границу. В том числе волонтер публично помогала проживающим на подконтрольной РФ территории лицам, которые получили российский паспорт, выехать в другую страну.

«Инвалиды, дети без родителей под угрозой отправиться в детский дом — всех нужно вывозить и сопровождать, организовать переход границы, место для их размещения. Волонтеров нет, все работают за деньги, и мне чем-то нужно оплачивать их труд», — писала Россинская.

«Украинку лишили дома и забрали то, что им не принадлежит. Теперь ей нужна помощь. Девушке необходим адвокат в России, который будет предоставлять ее интересы, поможет вернуть украденное и защитит», — сказано в другом посте Россинской.

Она также помогала с релокацией животных, покупала им корма.

Россинская страдала в СИЗО

Россинская рассказала журналистам, что в СИЗО у нее ухудшилось здоровье. По словам волонтера, у нее начались острые головные боли, тахикардия, упало зрение, давление повысилось. К ней даже приезжала бригада скорой медицинской помощи. Врачи прописали девушке уколы, однако лечение не помогло наладить самочувствие.

«Иногда слабость такая, что у меня трясутся даже ноги, стою, держась за что-нибудь. <…> Давит в районе переносицы — слезного канала, когда острая головная боль, в ушах не только гудит, но и может быть острая боль, как при сильном воспалении. <…> До ужаса болит шея, плечи, наклоняю голову — треск, поднять чуть-чуть руку и стреляет до лопаток. Онемения (иногда в течение дня стреляет по несколько секунд) в подбородке и губе», — писала она в письме из СИЗО.

По данным издания«Коммерсантъ», в феврале 2024 года неизвестные передали волонтеру 30 литров воды в СИЗО, после чего ее месячный лимит был исчерпан, а родственники не смогли передать Россинской необходимые продукты и вещи. Правозащитники посоветовали волонтеру письменно отказаться от подозрительных посылок, разрешив принимать передачи только от доверенных отправителей.

Кто такая Россинская?

Надежде Россинской 30 лет. Она родилась и постоянно проживала в Белгороде. Раньше девушка работала моделью и фотографом, а также помогала животным. После начала СВО волонтер вышла на площадь в Белгороде в сине-желтой одежде и начала раздавать прохожим рассаду. Суд оштрафовал Россинскую на 15 тысяч рублей за проведение несогласованного митинга, однако ей удалось опротестовать это решение. Затем девушка основала «Армию красоток» — женское волонтерское движение, которое помогало мирным жителям, в основном гражданам Украины, находящимся на территории, подконтрольной РФ. Она передавала им гуманитарную помощь и помогала финансово переехать в другое место.

СМИ сообщали, что в мае 2023 года Россинская переехала в Грузию из-за возможного ареста. Девушка жаловалась, что полицейские стали часто приехать на склад с гуманитарной помощью, а некоторые из волонтеров подозревали, что за ними следят. Более того, россиянку, которая перевела деньги «Армии красоток» вызвали на допрос из-за подозрения в финансировании ВСУ. Через год Россинская вернулась в Россию, где ее и задержали.

Другие волонтеры обвиняли Россинскую и «Армию красоток» в связях с российскими спецслужбами, в движении это отрицали. Волонтера внесли в украинскую базу «Миротворец». Во время судов Россинская неоднократно подчеркивала, что на Украине ее считают врагом.

«С самого начала СВО и по сей день эта сторона [украинская] разными способами пыталась запугать меня и оттолкнуть от волонтерской деятельности», — сказала волонтер во время одного из судебных заседаний.