Россиянку обвинили в передаче Киеву данных о Черноморском флоте

В Новороссийске силовики задержали местную жительницу, которую обвиняют в передаче Киеву информации о российских объектах ПВО и кораблях Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

«В рамках исполнения задания она собрала и посредством мессенджера Telegram передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ, а также объектов ПВО», — говорится в сообщении.

По данным спецслужб, женщина вышла на связь с «проукраинской террористической организацией» по собственной инициативе. В настоящее время она находится в СИЗО. На обвиняемую завели уголовное дело по статье «Государственная измена». Ей грозит до 20 лет колонии.

До этого ФСБ опубликовала видео задержания и допроса жительницы Санкт-Петербурга. На допросе она призналась в передаче своему украинскому куратору по имени Денис сведений о военнослужащих Минобороны России.

На вопрос, осознавала ли она, что передача таких сведений могла грозить безопасности России, женщина ответила, что не задумывалась об этом.

Ранее ФСБ задержала начальника отдела минприроды Северной Осетии.