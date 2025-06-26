Появилось видео с задержанием россиянки, передававшей Киеву данные о Черноморском флоте

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеоролик с кадрами задержания жительницы Новороссийска, которую обвиняют в передаче Киеву информации о российских объектах противовоздушной обороны (ПВО) и кораблях Черноморского флота, передает РИА Новости.

На видеокадрах видно, что задержание происходило на судне, на котором женщина работала. В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (УК РФ Статья 275).

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске местной жительницы, которую обвиняют в передаче Киеву информации о российских объектах ПВО и кораблях Черноморского флота. Женщина, будучи сотрудницей на одном из судов в портах Новороссийска и Сочи, сообщала куратору о дислокации кораблей и объектов ПВО.

До этого центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жительницу Йошкар-Олы, которая пыталась вступить в запрещенную в России украинскую военизированную организацию «Легион Свобода России» (организация запрещена в России) и передавала секретные данные спецслужбам Украины, к 18 годам колонии общего режима.

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