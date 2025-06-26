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Москвичка попала в ожоговое отделение после взрыва вейпа во рту

Женщину с ожогами после взрыва вейпа доставили в больницу Москвы
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Depositphotos

В Москве женщина оказалась в больнице после взрыва электронной сигареты. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

По данным ведомства, инцидент произошел во время курения — устройство внезапно сдетонировало, и на пострадавшей вспыхнула одежда.

В результате она получила ожоги лица, глаз, шеи, грудной клетки, кисти и тела. Пострадавшую госпитализировали в ожоговое отделение больницы имени Иноземцева, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Утром Telegram-канал SHOT публиковал информацию, что в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве у мужчины в руках взорвалась электронная сигарета.

До этого в Москве ученицу седьмого класса избили ровесники из-за пропавшей электронной сигареты. После уроков школьницу подкараулили 15 подростков, они сорвали с ее плеч рюкзак и раскидали по земле тетради, учебники и ручки, но так и не смогли найти вейп. Тем не менее девочку захотели поставить на колени и заставить извиниться за кражу. Потерпевшая отказалась и получила три удара кулаком в глаз.

Ранее у девочки-подростка развился сепсис из-за пристрастия к вейпу.

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