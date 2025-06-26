В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве у мужчины в руках взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел рядом с Дворцом царя Алексея Михайловича.

На место вызвали врачей, пострадавшего осматривают медики. По предварительной информации, он получил ожоги. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого в Москве ученицу седьмого класса избили ровесники из-за пропавшей электронной сигареты. По данным СМИ, 13-летняя девочка зашла в раздевалку после урока физкультуры, за ней вошла и обвинила в краже вейпа из сумки ее сверстница, вернувшаяся в помещение чуть позже. Между девочками начался конфликт. Подруги той, у которой пропала сигарета, насильно пытались вывести из класса подозреваемую, а потерпевшая просила помощи у учителя.

После уроков школьницу подкараулили 15 подростков, они сорвали с ее плеч рюкзак и раскидали по земле тетради, учебники и ручки, но так и не смогли найти вейп.

Ранее у девочки-подростка развился сепсис из-за пристрастия к вейпу.