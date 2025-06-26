На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве у мужчины в руках взорвалась электронная сигарета

В московском музее мужчина получил ожоги от взрыва электронной сигареты в руках
close
Freepik

В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве у мужчины в руках взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел рядом с Дворцом царя Алексея Михайловича.

На место вызвали врачей, пострадавшего осматривают медики. По предварительной информации, он получил ожоги. Обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого в Москве ученицу седьмого класса избили ровесники из-за пропавшей электронной сигареты. По данным СМИ, 13-летняя девочка зашла в раздевалку после урока физкультуры, за ней вошла и обвинила в краже вейпа из сумки ее сверстница, вернувшаяся в помещение чуть позже. Между девочками начался конфликт. Подруги той, у которой пропала сигарета, насильно пытались вывести из класса подозреваемую, а потерпевшая просила помощи у учителя.

После уроков школьницу подкараулили 15 подростков, они сорвали с ее плеч рюкзак и раскидали по земле тетради, учебники и ручки, но так и не смогли найти вейп.

Ранее у девочки-подростка развился сепсис из-за пристрастия к вейпу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами