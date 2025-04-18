У девочки-подростка развился сепсис из-за пристрастия к вейпу

У девочки-подростка из США развилась бактериальная инфекция из-за курения вейпов. Об этом сообщает Daily Mail.

Изабелла Тронкао из Лас-Вегаса начала курить вейпы около полутора лет назад, чтобы произвести впечатление на возлюбленного. Сперва она пристрастилась к вейпам с марихуаной, которая легальна в Калифорнии, а затем перешла на никотиновые.

Неделю спустя у 16-летней девушки появились боли в груди, а ее общее самочувствие значительно ухудшилось. Изабелла попала в больницу, где выяснилось, что из-за пристрастия к вейпам у нее в горле развилась бактериальная инфекция, которая быстро переросла в синдром Лемьера. В этом случае микробы захватывают жизненно важные кровеносные сосуды.

Школьница находилась под присмотром медиков в течение месяца, и врачи удалили литр жидкости из ее легкого и нашли тромбы в горле, легком и левой руке.

«Мне было так больно. Я хотела дышать, но не могла сделать полный вдох. Определенно, мне дали второй шанс на жизнь», — говорит Изабелла.

Теперь она призывает молодых людей отказаться от использования вейпов, рассказывая свою историю как негативный пример возможных последствий.

Ранее Минздрав РФ поддержал запрет на оборот вейпов.