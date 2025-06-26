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Сторонницы пикапера Лесли вышли «мстить» мужчинам на улицы Москвы

SHOT: пикапер Алекс Лесли организовал в Москве акцию своих сторонниц
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alexlesley11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На московских улицах появились сторонницы блогера и «секс-коуча» Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал отмечает, что в соцсетях мужчина разместил несколько видео, на которых группа девушек якобы решила «мстить» и домогаться мужчин. Сам Лесли написал: «Домогательства до нас в центре Москвы сегодня. Ответка нам».

По предварительной информации, эту «акцию» организовал сам блогер. В этом ему помогла участница его женского клуба.

Накануне в отношении Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Лесли обвиняют в склонении к совершению изнасилования. Сам он уверен, что избежит наказания, а эти «жалобщицы», обратившиеся в полицию после домогательств, «просто хайпуют», уверен он.

Ранее в полиции раскрыли местонахождение Алекса Лесли.

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