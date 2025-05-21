Эксперт высказался о ситуации с удалением крестов с российских символов

Политолог Алексей Кочетков прокомментировал ситуацию с удалением крестов с российских символов. Его слова цитирует новостной агрегатор «СМИ2». Поводом послужила графическая замена креста на гербе России, изображаемом на официальных ресурсах, на ромб, который, как утверждается, при масштабировании выглядит лучше.

Журналисты отмечают, что дизайнеры правы в том, что при уменьшении герба пропорции креста могут меняться, однако, в данном случае, сохранение исходной формы должно превалировать над дизайнерскими требованиями.

«Эти случаи повторяются повсеместно. Самое интересное, что удаляются именно православные христианские символы. Кресты удаляются с куполов русских церквей. Кресты удаляются с гербов официальных, с государственного герба. Кресты удаляются с эмблем госучреждений, на которых присутствует российский герб», — отметил Кочетков.

По мнению эксперта, это можно расценить как «глумление над религиозными святынями и оскорбление чувств верующих».

В апреле фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов. Для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что это явление в рекламе, иллюстрациях, символике на одежде и в реальности даже обрело свое название — «крестопад». Парламентарий привел в пример эмблему министерства спорта России, где религиозный символ заменен «на какие-то ромбы». Политик также вспомнил, что в Оренбургском президентском кадетском училище с ограждения «вообще спилили кресты».

Ранее на награждении Кадырова заметили герб России без крестов.