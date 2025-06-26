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Развожаев рассказал о состоянии пляжей Севастополя после аварии танкеров

Развожаев: пляжи Севастополя безопасны, загрязнений нефтепродуктами на них нет
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Специалисты Роспотребнадзора проверили пляжи Севастополя и воду, загрязнений нефтепродуктами в них нет, они безопасны для людей. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, нигде не зафиксировано превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов. Дно моря дополнительно было обследовано водолазами.

Чиновник уточнил, что проверены все 20 с лишним пляжей, которые в Севастополе считаются официальными, к ним претензий нет.

Всего с момента ликвидации загрязнений с начала 2025 года специалистами и добровольцами было собрано более 1 тысячи тонн загрязненного грунта, весь он вывезен для утилизации, добавил губернатор.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воды Черного моря.

Ранее сообщалось, что туристов в Анапе не будут наказывать за отказ подписывать форму о запрете купания.

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