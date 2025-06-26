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Туристов в Анапе не будут наказывать за отказ подписывать форму о запрете купания

Оперштаб: форма о запрете купания для туристов в Анапе носит информационный характер
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Veronika Zemlyannikova 72/Shutterstock

В гостиницах и санаториях Анапы и Темрюкского района при заселении гости должны будут подписывать документ, информирующий их о запрете купания. В оперативном штабе Краснодарского края по ликвидации ЧС объяснили «Газете.Ru», что документ носит информационный характер, поэтому никаких санкций за отказ его подписывать или исполнять для туристов не будет.

«При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района для гостей ввели письменное информирование о запрете купания и закрытых пляжах. Наряду с правилами проживания в отелях, которые подписывают все отдыхающие при заселении, цель — также информационная. Это еще один способ сообщить отдыхающим о введенных ограничениях на посещение пляжей и купание в море, причинах подобных мер, опасности контакта с нефтепродуктами для здоровья. Никаких санкций данный документ не предполагает и не вводит. Его задача, чтобы каждый человек точно узнал о том, что введены ограничения и почему они действуют», — сказали там.

25 июня в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края сообщалось, что туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, с 25 июня должны подписывать письменное извещение о том, что ознакомлены с запретом на купание и проинформированы о закрытых пляжах.

В оперштабе рассказали, что эта мера направлена на информирование туристов о рисках для здоровья при купании: возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС.

Подробнее о новых правилах — в материале «Газеты.Ru».

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.

Ранее Роспотребнадзор оценил состояние воды на черноморском побережье.

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