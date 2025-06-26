На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда самолеты из России снова полетят в Израиль

Авиакомпания Red Wings возобновит полеты в Израиль со 2 июля
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российская авиакомпания Red Wings со 2 июля возобновит полеты в Израиль. Такое решение было принято после того, как Росавиация разрешила выполнять туда рейсы в дневное время, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, пишет РИА Новости.

«Red Wings со 2 июля планирует выполнять рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, с 3 июля – из Минеральных Вод», — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что продажа билетов по этим направлениям уже возобновлена.

Также в Red Wings добавили, что взаимодействуют с Росавиацией и авиационными властями Израиля, придерживаясь международных рекомендаций.

23 июня Росавиация из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Им предписали избегать полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана и не летать в воздушном пространстве этих стран, а также Иордании, Ирака и Катара.

25 июня Росавиация после анализа обстановки с полетами на Ближнем Востоке изменила указания, разрешив российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Израиль, но только в дневное время.

Ранее две страны Среднего Востока закрыли воздушное пространство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами