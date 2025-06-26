Стало известно, когда самолеты из России снова полетят в Израиль

Российская авиакомпания Red Wings со 2 июля возобновит полеты в Израиль. Такое решение было принято после того, как Росавиация разрешила выполнять туда рейсы в дневное время, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, пишет РИА Новости.

«Red Wings со 2 июля планирует выполнять рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, с 3 июля – из Минеральных Вод», — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что продажа билетов по этим направлениям уже возобновлена.

Также в Red Wings добавили, что взаимодействуют с Росавиацией и авиационными властями Израиля, придерживаясь международных рекомендаций.

23 июня Росавиация из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Им предписали избегать полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана и не летать в воздушном пространстве этих стран, а также Иордании, Ирака и Катара.

25 июня Росавиация после анализа обстановки с полетами на Ближнем Востоке изменила указания, разрешив российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Израиль, но только в дневное время.

Ранее две страны Среднего Востока закрыли воздушное пространство.