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Росавиация разрешила днем летать в Израиль

Росавиация обновила указания для российских эксплуатантов воздушных судов
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Росавиация после анализа обстановки с полетами на Ближнем Востоке обновила указания для российских авиакомпаний, разрешив им летать в Израиль только в дневное время. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Росавиация продолжает мониторинг ситуации с полетами на Ближнем Востоке. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до российских эксплуатантов воздушного транспорта», — говорится в публикации.

В обновленных указаниях (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов говорится, что до 12 июля и до 4 июля запрещены полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана, полеты в Катар теперь разрешены.

Что касается полетов в аэропорты Израиля, в рамках рекомендаций рейсы в аэропорты еврейского государства запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск; в остальное время после 7:00 по мск российским компаниям необходимо принимать решения о полетах в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО.

23 июня Росавиация на фоне с обострения обстановки на Ближнем Востоке обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывал не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании. Кроме того, под запрет попадало небо Ирака, Ирана и Катара. Данные указания действуют до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня.

Ранее две страны Среднего Востока закрыли воздушное пространство.

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