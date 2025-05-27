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Археологи нашли древнейшие орудия из китовой кости

NatComms: в Европе обнаружили инструменты из кости китов возрастом 20 000 лет
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Alexandre Lefebvre

Международная группа ученых из Испании, Франции и Канады выяснила, что люди начали изготавливать орудия из китовых костей еще 20 тыс. лет назад. На это указывают недавние археологические находки. Работа опубликована в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Киты, крупнейшие обитатели Земли, играли важную роль в выживании прибрежных сообществ, обеспечивая людей не только мясом, но и материалами для изготовления орудий. Однако до сих пор было сложно проследить историю взаимодействия человека и китов из-за плохой сохранности прибрежных археологических памятников, многие из которых оказались затоплены из-за повышения уровня моря.

Ученые изучили 83 костяных орудия, найденных в районе Бискайского залива в Испании, а также 90 дополнительных костей из пещеры Санта-Каталина. С помощью масс-спектрометрии и радиоуглеродного датирования исследователи определили, что кости принадлежали как минимум пяти видам китов, включая кашалотов, финвалов, синих китов и серых китов, которые сегодня в этом регионе почти не встречаются.

Химический анализ костей также выявил различия в рационе древних китов по сравнению с их современными сородичами. Это указывает на возможные изменения в морской среде или поведении морских млекопитающих за последние тысячелетия.

Исследование не только расширяет представления о технологиях древних людей, но и дает ценные данные о роли китов в экосистемах прошлого. Ученые надеются, что дальнейшие находки помогут лучше понять, как менялась морская среда под влиянием климата и человеческой деятельности.

Ранее ученые раскрыли тайну деревянного оружия неандертальцев.

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