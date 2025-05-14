Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волжске юноша из ревности избил и изрезал ножом двух подростков

В Марий Эл юноша получил 4,5 года колонии за нападение с ножом на подростков

В Марий Эл огласили приговор 17-летнему юноше, который на почве ревности напал на двух подростков и изрезал их ножом. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2024 года. 17-летний обвиняемый напал на двух старшеклассников. Юноша избил 15-летнего школьника, повалил на землю его 14-летнего приятеля и не менее 10 раз ударил потерпевших ножом.

Одному из школьников удалось сбежать, он обратился за помощью к прохожим, мальчиков спасли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, обвиняемый признался, что напал на школьников на почве ревности.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, он также обязан выплатить пострадавшим 500 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный вред.

До этого сообщалось, что юноша изрезал ножом родителей и сестру-подростка в Белгородской области. 18-летний юноша поссорился со своим 55-летним отцом и схватился за нож. Он успел ранить его самого, 52-летнюю мать и 15-летнюю сестру. Раненый отец семейства сумел отобрать у сына нож и ударил его в ответ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Великом Новгороде подросток ударил сверстника ножом во время ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами