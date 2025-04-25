Стало известно об угрозах экс-министра Подмосковья бывшей подруге до избиения

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия угрожал бывшей девушке Юлии Ван до ее избиения. Видео с угрозами публикует Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 4 апреля Юлия Ван пошла на арт-выставку в «Гостиный двор», где находится ресторан Хубутии. Охрана предупредила его о приходе экс-подруги. По ее словам, экс-министр сразу же закидал телефон Ван угрозами.

О том, что экс-возлюбленная бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутия получила травмы, стало известно утром. По данным Mash, мужчина якобы угрожал возлюбленной после того, как они расстались. Он говорил, что сможет забрать их общего ребенка и саму женщину отправит в психиатрическую лечебницу. По информации Telegram-канала, Хубутия напал на бывшую партнершу с топором, после чего скрылся. Пострадавшая попала в больницу с переломами ног и серьезной кровопотерей. Сам экс-министр опроверг информацию об избиении. Он подчеркнул, что не находится в Москве.

Ранее стало известно, что полиция проводит проверку после сообщений о нападении на бывшую экс-министра Хубутия.