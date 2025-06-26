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СБУ проводит массовую проверку в центре Киева

СБУ сообщила об усилении контрдиверсионной защиты в Киеве
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Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В центре Киева с самого утра начали массово проверять людей, автомобили и здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на Службу безопасности Украины.

«Мероприятия по обеспечению безопасности» проводятся в Шевченковском районе с целью антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

11 июня сотрудники СБУ проводили контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева и на прилегающих территориях. Отмечается, что мероприятия проводились на территории Печерского и Шевченковского районов Киева с учетом правового режима военного положения.

В них принимали участие Управление государственной охраны Украины, Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и Группировка сил и средств обороны Киева.

Аналогичные проверки проводили в начале мая в Шевченковском районе, включая Софийскую и Михайловскую площади, а также близлежащую местность. По версии спецслужб, проверка проходит в рамках «усиления контрдиверсионной защиты».

Ранее на Украине пытались взорвать бойца «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

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