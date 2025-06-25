На Украине пытались взорвать бойца «Азова»

В Киеве неизвестные заминировали мопед, чтобы взорвать военнослужащего полка Нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщил экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

«В Киеве, как утверждается, пытались взорвать военного на месте фиктивного свидания — взрывчатку заложили в скутер. Потерпевший — предположительно военнослужащий полка НГУ «Азов», — написал он.

По словам Геращенко, военный познакомился в соцсетях с девушкой, которая пригласила его на свидание. На встрече она попросила его взять ключи от ее домофона, которые якобы находились под сиденьем желтого скутера, припаркованного рядом с домом. Мужчина заподозрил неладное, успел отойти от транспортного средства и не пострадал при детонации взрывчатки, добавил экс-советник главы МВД.

23 июня глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Зеленского в прошлом году якобы собирались ликвидировать в аэропорту польского Жешува. По его словам, президента хотели устранить с помощью FPV-дрона или снайпера. По подозрению в подготовке преступления был задержан польский военный пенсионер, рассказал Малюк. Следствие считает, что мужчина «был завербован Россией», отметил глава СБУ. Он добавил, что пенсионера якобы завербовали десятки лет назад.

Ранее СБУ заявила о предотвращении нового покушения на журналиста Гордона.