На Украине задержали 19-летнего жителя Киевской области, который пытался подорвать военного в Киеве при помощи заминированного скутера. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

В публикации говорится, что молодой человек был якобы завербован Россией. Отмечается, что он сам купил скутер, заложил в него взрывчатку и отвез на указанное кураторами место.

По данным журналистов, он вел переписку с военным от лица девушки, которая попросила приехать к ней и взять ключи от дома в багажнике скутера.

В «Страна.ua» отметили, что после этого подозреваемый по заданию тех же кураторов сжег военный автомобиль в Прилуках в Черниговской области Украины и был задержан.

До этого экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил, что военный, на которого было совершено покушение, заподозрил неладное. Он успел отойти от транспортного средства и не пострадал при детонации взрывчатки. Геращенко добавил, что потерпевший является бойцом полка Нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

23 июня глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что в прошлом году в аэропорту польского Жешува пытались якобы ликвидировать президента Владимира Зеленского.

По словам Малюка, украинского лидера хотели устранить с помощью FPV-дрона или снайпера. По подозрению в подготовке преступления был задержан польский военный пенсионер. Следствие считает, что мужчина «был завербован Россией». Глава СБУ добавил, что пенсионера якобы завербовали десятки лет назад.

Ранее СБУ заявила о предотвращении нового покушения на журналиста Гордона.