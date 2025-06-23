СБУ заявила о планах польского пенсионера ликвидировать Зеленского

СБУ: в Польше готовилось покушение на Зеленского с помощью дрона или снайпера

Украинского президента Владимира Зеленского якобы собирались ликвидировать в аэропорту польского Жешува. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, передает издание «Страна.ua».

По его словам, Зеленского хотели устранить с помощью FPV-дрона или снайпера.

По подозрению в подготовке преступления был задержан польский пенсионер, рассказал Малюк. Следствие считает, что мужчина «был завербован Россией», добавил глава СБУ.

Журналисты «Страна.ua» отмечают, что, вероятно, речь идет о прошлогодней истории. СБУ тогда сообщала о разоблачении поляка, «предлагавшего спецслужбам РФ» покушение на Зеленского.

В мае 2024 года СБУ утверждала, что на Украине разоблачили «сеть агентов ФСБ», которые собирались ликвидировать Зеленского, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и других чиновников. По словам украинских спецслужб, участники сети должны были найти военных, приближенных к охране Зеленского, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии — устранить. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СБУ заявила о предотвращении нового покушения на журналиста Гордона.