«Новые выбросы нефти»: в Анапе с туристов будут брать расписки о запрете купания

С 25 июня туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, обязаны письменно подтверждать, что осведомлены о запрете на купание и закрытии пляжей из-за последствий разлива мазута. Туристам разъясняются потенциальные угрозы, включая кожные заболевания, аллергические реакции и отравления, вызванные возможным контактом с мазутом в воде или на пляже. На пляжах убрали лежаки, а отдыхающим предлагают пользоваться бассейнами.

Туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, с 25 июня должны подписывать письменное извещение о том, что ознакомлены с запретом на купание и проинформированы о закрытых пляжах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Для акцентированного информирования гостей в анкету для проживания добавили специальный пункт (№13), где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море в связи с опасностью для здоровья. Гости расписываются после прочтения», — приводятся слова директора санатория «Надежда» Владимира Бобяка.

В оперштабе подчеркнули, что эта мера направлена на информирование туристов о рисках для здоровья при купании: возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС.

Владимир Бобяк сообщил, что в целях безопасности в этом году пляжи не будут укомплектованы лежаками, на них будут присутствовать спасатели, в обязанности которых входит предупреждать посетителей о нежелательности пребывания на пляже и запрете на купание.

В качестве безопасной альтернативы туристам предлагается использовать бассейны на территории гостиниц и санаториев.

Срыв сезона

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края непригодными для отдыха из‑за массового загрязнения мазутом , вызванного авариями танкеров «Волгонефть‑212» и «239» в Керченском проливе в декабре 2024 года. По данным ведомства, 141 пляж Анапы и девять в Темрюке не соответствуют санитарно‑гигиеническим нормам.

В ведомстве указали, что произошли новые выбросы нефтепродуктов на берег, которые сделали купание опасным. Глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала невозможность организовать пляжный сезон на этих участках, хотя подчеркнула, что воздух, питьевая вода и продукты в регионе безопасны.

Рассматриваются безопасные альтернативы: восточные районы Краснодарского побережья, включая Сочи и Новороссийск, не затронуты загрязнением и готовятся к сезону. Очистка пляжей запланирована, но Роспотребнадзор заявил о продолжении мониторинга для возможного пересмотра ограничений.

3 июня Анна Попова сообщила, что пляжи Анапы и Темрюкского района могут быть открыты в случае стабилизации ситуации. Пока продолжается поиск методов по очистке песка и воды.

Ранее издание «Вечерняя Казань» со ссылкой на источники в туристической области сообщило, что объем бронирований на эти направления упал как минимум в 7,6 раза по сравнению с 2024 годом, а спрос на гостиницы сократился на 57%. Последствия экологического инцидента ощутили и другие курорты Краснодарского края: в Витязеве зафиксировано падение спроса на 63%, в Дивноморском – на 45%, в Геленджике – на 32%, а в Сочи – на 24%. Даже в период традиционного пика летнего сезона количество бронирований оказалось ниже обычного на 10–20%.

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На фоне ситуации в Анапе ранее временно отменили взимание туристического налога. Согласно решению властей города, туристический налог не будет действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года, сообщает «Анапа сегодня».

Снижение спроса на отдых в Анапе и на курортах Краснодарского края в целом вынудило россиян активнее искать альтернативные направления для летнего отпуска, в том числе в Крыму.

Ранее 30 мая на пресс-конференции АТОР сообщили, что доля Анапы в структуре бронирований по краю сократилась с 36% в прошлом году до 12% в нынешнем. Падение интереса затронуло и близлежащие курорты. По информации компаний «Алеан» и «Дельфин», спрос на Сочи и Геленджик снизился до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне этой динамики туристы переключились на другие регионы. Наибольший рост бронирований демонстрирует Крым, где объем заявок вырос на 40%. Особенно востребовано западное побережье полуострова, где расположены песчаные пляжи и отели с системой «все включено». Некоторые гостиницы уже полностью распродали номера и закрыли продажи.

Дополнительный прирост зафиксирован в горном кластере Сочи: спрос на отели в Красной Поляне и на «Роза Хутор» увеличился на 15–40%.