Названы вещи в доме, которые могут серьезно навредить здоровью

Мебель из древесно-стружечных плит (ДСП) может представлять серьезную опасность для здоровья и раздражать дыхательные пути и глаза. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, головные боли, аллергию и хроническую усталость могут провоцировать старые ковры и ковролин. Матрасы с полибромированными дифениловыми эфирами (ПБДЭ) способны вызывать эндокринные нарушения, дешевые пластиковые контейнеры для еды — выделять фталаты, которые связаны с бесплодием, диабетом и гипертонией.

Кроме того, специалисты предупредили об опасности кондиционеров для белья. Они могут покрывать одежду тонкой пленкой токсичных веществ, которые вызывают кожные болезни и проблемы с дыханием.

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев до этого говорил, что использование пластырей для лечения храпа может привести к трагическому исходу. Он уточнил, что проблема может возникнуть на фоне нарушения носового дыхания из-за искривленной перегородки. Храп в ряде случаев также приводит к отеку носовых раковин.

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