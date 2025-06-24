Россиян предупредили об опасности пластырей для лечения храпа

Использование пластырей для лечения храпа может привести к трагическому исходу. Об этом «Москве 24» рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он уточнил, что проблема может возникнуть на фоне нарушения носового дыхания из-за искривленной перегородки. Храп в ряде случаев также приводит к отеку носовых раковин.

«Может получиться так, что человек не сможет переключить ротовое дыхание на нос, потому что тот категорически не дышит. При заклеивании рта это может перерасти в асфиксию, ночное апноэ, полную остановку дыхательной деятельности. Поэтому, прежде чем использовать такие пластыри, обязательно нужно проконсультироваться с отоларингологом», — подчеркнул Зайцев.

Врач отметил, что от проблемы не стоит избавляться путем самолечения. Вместо этого лучше обратиться к специалисту за консервативным или оперативным лечением.

Ученые из Университета Маршалла до этого выявили связь между обструктивным апноэ сна и повышенным риском развития рака легких. Обструктивное апноэ сна (СОАС) — распространенное расстройство, которым страдает почти миллиард человек по всему миру. Оно проявляется периодическим сужением дыхательных путей во сне, вызывая кратковременные остановки дыхания и сильный храп.

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