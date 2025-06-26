На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, на чьем здоровье скажется рекордно низкое давление в Москве 26 июня

Врач Кондрахин: люди с гипертонией ощутят рекордно низкое давление в Москве
close
Depositphotos

Люди с гипертонией могут столкнуться с ухудшением состояния из-за низкого атмосферного давления, которое ожидается в Москве в четверг, 26 июня. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, такие пациенты могут чувствовать резкое ослабление состояния здоровья в такие периоды. В частности, у них могут возникать усталость, сонливость и апатия.

«Организм будет просить отдыха, потому что при понижении атмосферного давления он должен выровнять его. Поэтому в некоторых случаях поднимается артериальное давление. Те, кто не страдает от каких-либо хронических заболеваний, падения атмосферного давления практически не заметят. Однако не исключено, что их тоже накроет небольшое чувство усталости», — добавил Кондрахин.

Чтобы снизить негативное влияние, врач посоветовал отказаться от психоэмоциональных и физических нагрузок на организм. Так, наример, можно отказаться от дел и просто понаблюдать за природой.

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников до этого заявил, что скачки атмосферного давления никак не влияют на здоровье, самочувствие людей, в том числе пожилых и чувствительных.

Ранее врач рассказала, за какими показателями здоровья важно постоянно следить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами