Врач рассказал, на чьем здоровье скажется рекордно низкое давление в Москве 26 июня

Люди с гипертонией могут столкнуться с ухудшением состояния из-за низкого атмосферного давления, которое ожидается в Москве в четверг, 26 июня. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, такие пациенты могут чувствовать резкое ослабление состояния здоровья в такие периоды. В частности, у них могут возникать усталость, сонливость и апатия.

«Организм будет просить отдыха, потому что при понижении атмосферного давления он должен выровнять его. Поэтому в некоторых случаях поднимается артериальное давление. Те, кто не страдает от каких-либо хронических заболеваний, падения атмосферного давления практически не заметят. Однако не исключено, что их тоже накроет небольшое чувство усталости», — добавил Кондрахин.

Чтобы снизить негативное влияние, врач посоветовал отказаться от психоэмоциональных и физических нагрузок на организм. Так, наример, можно отказаться от дел и просто понаблюдать за природой.

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников до этого заявил, что скачки атмосферного давления никак не влияют на здоровье, самочувствие людей, в том числе пожилых и чувствительных.

Ранее врач рассказала, за какими показателями здоровья важно постоянно следить.