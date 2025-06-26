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Специалистам удалось локализовать разлив топлива на Енисее

На Енисее локализовали разлив топлива, случившийся после аварии с теплоходом

Специалистам МЧС удалось локализовать разлив топлива, который произошел после аварии с теплоходом на реке Енисей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских.

«Удалось не допустить дополнительного загрязнения акватории, незначительные масляные пятна улавливались и обрабатывались сорбентами», — рассказал руководитель района.

По его словам, спасатели установили дополнительные 120 метров боновых заграждений, вели постоянное наблюдение за зоной разлива и обрабатывали ее сорбентом. Всего на месте происшествия сейчас работают порядка 150 специалистов при поддержке 52 единиц спецтехники.

Также отмечается, что спасатели восстановили плавучесть теплохода и готовятся отвезти его к месту ремонта.

Разлив дизельного топлива произошел на Енисее 8 июня после столкновения теплохода с порогом. В реку вылилось 10–15 тонн дизтоплива, затем объем увеличился до 30 тонн.

Спустя несколько дней на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов был введен режим ЧС.

21 июня сообщалось о новом выбросе топлива на Енисее.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке яхта с сотнями людей на борту врезалась в док.

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