Новый выброс топлива произошел на Енисее

Выброс топлива произошел на Енисее при подготовке к поднятию затонувшего судна

Новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей произошел в Красноярском крае при подготовке к подъему затонувшего судна на Казачинском пороге. Об этом сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем Telegram-канале.

Объем выброса пока неизвестен, отметил Озерских.

Он рассказал, что со вчерашнего вечера ведутся работы по сдерживанию распространения нефтепродуктов при помощи боновых заграждений и обработке воды сорбентом.

Местным жителям рекомендовали воздерживаться от использования воды Енисея, в том числе для бытовых нужд, а также ограничить выпас скота и водопой животных до получения положительных заключений Росприроднадзора.

Разлив дизельного топлива произошел на Енисее 8 июня после столкновения теплохода с порогом. В реку вылилось 10–15 тонн дизтоплива, затем объем увеличился до 30 тонн.

Спустя несколько дней на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов был введен режим ЧС.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ЧП с буксиром на Енисее.