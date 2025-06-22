В Нью-Йорке яхта врезалась в док, пострадали девять человек

Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали

Яхта врезалась в док на реке Гудзон в Нью-Йорке, девять человек пострадали. Подробности приводит местная телевизионная станция WABC.

«Девять человек были госпитализированы с ранениями после того, как яхта врезалась в док на реке Гудзон», — говорится в публикации.

На судне находились не менее 400 человек. Сообщается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что парусный корабль военно-морских сил (ВМС) Мексики, совершавший праздничный визит в Нью-Йорк, врезался в Бруклинский мост. В результате инцидента огромные мачты рухнули на палубу, из-за чего несколько членов экипажа получили серьезные травмы. На борту в момент столкновения находилось 277 человек.

Власти города заявили, что управляющий корабля столкнулся с «механическими проблемами». Национальный совет по безопасности на транспорте проведет полное расследование аварии.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и два прогулочных судна.