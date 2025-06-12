В Красноярском крае ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации на территории города и двух районов ввели в Красноярском крае из-за разлива топлива с буксира на Енисее. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Казачинского района края Юрий Озерских.

По его словам, режим ЧС был введен на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов.

Подобная мера необходима для эффективного взаимодействия всех служб и ведомств, привлеченных к работам по устранению последствий разлива топлива в реку Енисей, добавил Озерских.

9 июня Росморречфлот сообщил, что пострадавших в результате ЧП с буксиром ОТ-2439, получившим повреждения корпуса при прохождении порога на реке Енисей, нет. Отмечается, что объем вытекшего дизельного топлива составил 30 тонн. В настоящее время продолжаются работы по установке 30 метров боновых заграждений для локализации разлива топлива.

Незадолго до этого на территории ЧП начали устанавливать дополнительные заграждения, препятствующие распространению загрязнений. Глава Казачинского района Юрий Озерских предупредил местных жителей о временном запрете использования воды из Енисея, а еще попросил прекратить рыболовство в загрязненных участках акватории.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.