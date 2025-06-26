На Сахалине северокорейцы поймали двух акул

На Сахалине жители КНДР выловили сельдевую и лососевую акул

Находящиеся на Сахалине граждане КНДР поймали двух акул. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Добычей северокорейцев возле поселка Правда Холмского района стали сельдевая и лососевая акулы. Их с трудом удалось погрузить в машину.

Amur Mash отмечает, что мясо этих акул имеет весьма специфический вкус. Оно очень сильно пропитано мочевиной и аммиаком.

16 мая сообщалось, что в Соединенных Штатах женщина голыми руками спасла акулу, которая запуталась в рыболовной леске.

В марте группа американских рыбаков поймала гигантскую белую акулу-людоеда весом около 700 килограммов. Хищницу размером около четырех метров выловили в районе острова Хаттерас в штате Северная Каролина. Около получаса семь рыбаков вытаскивали акулу на берег. Затем ее сняли на видео и отпустили на волю.

Ранее россиянам раскрыли способ отбиться от акул в Турции.