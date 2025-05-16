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Женщина голыми руками спасла акулу, запутавшуюся в рыболовной леске

Goodnewsnetwork: американка спасла акулу, запутавшуюся в сетке
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SWNS

В США женщина голыми руками спасла акулу, запутавшуюся в рыболовной леске, пишет Good News Network.

Как рассказала 43-летняя Чарити Кларк, в тот день она занималась греблей вместе с друзьями неподалеку от острова Биг-Пайн-Ки, когда заметила странное поведение крабовой ловушки. Вскоре стало ясно: под водой находилась акула, полностью обмотанная толстой рыболовной веревкой от хвоста до самой пасти.

«Я даже не задумывалась дважды. Увидев животное в беде, я поняла, что должна помочь», — рассказала женщина.

Не имея при себе никаких средств, Кларк осторожно подняла акулу из воды и начала разматывать метры веревки, стягивающей ее тело. По ее словам, рыба находилась в так называемом тоническом состоянии — временном параличе, который часто возникает у акул в перевернутом положении. Это позволило ей работать с хищницей без риска для себя.

Однако напряжение достигло пика, когда акула внезапно пришла в себя и начала вырываться.

Но это был момент невероятного облегчения – я видела, что она снова может двигаться», — прокомментировала американка.

После того как последний кусок веревки был снят, акула медленно восстановила ориентацию и уплыла в открытую воду. Очевидцы отметили, что рыба, судя по всему, чувствовала себя значительно лучше после спасения.

Ранее ученые открыли новый вид древних акул, плававших у берегов Британии.

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