«Туристов много – еды мало»: россиянам раскрыли способ отбиться от акул в Турции

В Турции в последнее время все чаще замечают акул – они начали чаще плавать рядом с берегом на фоне постоянного недоедания. При этом туристов становится все больше, а значит, люди активно вмешиваются в их среду обитания, что иногда приводит к печальным последствиям, объяснил НСН завкафедрой ихтиологии биофака МГУ им. Ломоносова Александр Касумян.

Акулы в целом могут мигрировать по всему морю, поэтому Турция – это не исключение, в их появлении там нет ничего необычного, считает ученый. При этом подплывать близко к берегу их заставляет голод, отметил он.

«Рыболовство сегодня довольно интенсивное. Акулы недоедают, численность их популяции сокращается. Необходимость искать объект пропитания может вынуждать их подплывать близко к берегу», — пояснил ихтиолог.

Он также напомнил о постоянном росте количества туристов, что провоцирует нападения акул, в среду обитания которых вторгаются, нападать на людей. Во избежание подобных инцидентов лучше не плавать в одиночестве, так как по статистике именно на таких людей чаще нападают. Если же акула уже оказалась рядом – попытаться медленно уплыть, не делая резких движений, так как это только привлечет любопытных акул.

В случаях, когда акула начинает приближаться, важно постараться сохранить хладнокровие и спокойно дать отпор. По словам Касумяна, самые чувствительные места у них – это голова и рострум, то есть участки перед глазами, а также область жаберных отверстий.

«Удары по этим местам могут отпугнуть. Самое важное – сохранять спокойствие», — заключил ученый.

Напомним, в турецкой Аланье до этого российская туристка заметила акульи плавники с пляжа и сразу же сняла происходящее на камеру и показала видео спасателю, после чего об опасности предупредили других отдыхающих. Как объяснял профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин, раньше в этом месте хищников не было – они приплыли к берегам Турции в силу изменения климата. Это опасные для людей тропические акулы-рейдеры, в том числе тупорылая, длинноперая и лиманная акулы.

Ранее женщина голыми руками спасла акулу, запутавшуюся в рыболовной леске.