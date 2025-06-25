В аэропорту Екатеринбурга массово задерживаются рейсы

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово задерживаются рейсы по всей России. Информация опубликована на онлайн-табло аэропорта.

У пяти рейсов произошли изменения расписания. Рейсы в Москву, Калининград, Самару, Минеральные Воды и Сочи перенесли.

Согласно расписанию, три рейса «Уральских авиалиний» в Москву, Калининград и Минеральные Воды перенесли на 75 минут, 35 минут и 45 минут соответственно. На два часа 50 минут задерживается рейс Utair в Самару. Вылет борта авиакомпании Nordwind в Сочи перенесли на 11 часов 25 минут.

Причины изменений пока не уточняются.

25 июня представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Самары и Ульяновска вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов с целью обеспечения безопасности.

Утром 25 июня в аэропорту Саратова тоже ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. До этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова действовали ограничения на прием и выпуск рейсов. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Помимо этого, ограничения были введены в аэропорту Пензы.

Ранее у борта, вылетевшего из Внуково, вырвало капот на взлете.