В аэропортах Самары и Пензы отменили ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Самары и Пензы сняты ограничения на полеты

В аэропортах Самары и Пензы сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. За время действия ограничений на запасные аэродромы направились 12 самолетов, выполнявших рейсы в Самару, и два борта, летевших в Пензу.

За час до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что действие плана «Ковер» в отношении аэропорта Пензы продлено до 00:30 26 июня.

25 июня Мельниченко сообщил, что в аэропорту Пензы отменили четыре рейса из-за ограничений на прием и отправку самолетов.

В тот же день ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска. Аналогичные меры коснулись аэропортов Самары и Ульяновска.

Ранее самолет узбекской авиакомпании, летевший в Казань, отправили на запасной аэродром.