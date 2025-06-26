Аэропорт Калуги приостановил работу

В Калуге ограничили работу аэропорта Грабцево. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 0:25.

До этого были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Они тоже вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Пока аэропорты не работали, на запасные аэродромы ушли 12 летевших в Казань самолетов и один — в Ульяновск. Таким образом, ограничения в Казани действовали почти 13 часов, в Нижнекамске — 12 часов, а в Ульяновске — более 13 часов.

Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.