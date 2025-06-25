В аэропорту Пензы ввели ограничения на взлет и посадку

В аэропорту Пензы временно ограничены взлеты и посадки воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Причины введения ограничений в ведомстве не уточнили.

Этим утром в аэропорту Саратова тоже ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. До этого Кореняко сообщил, что в аэропорту Тамбова действовали ограничения на прием и выпуск рейсов. По его словам, меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Помимо этого, ограничения были введены в аэропорту Пензы.

Накануне временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Решение было принято также для обеспечения безопасности полетов. Спустя примерно час авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Ранее самолет узбекской авиакомпании, летевший в Казань, отправили на запасной аэродром.