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На Курской АЭС запустили энергоблок №4 после ремонта

Курская АЭС включила в сеть и вывела в штатный режим энергоблок №4 после ремонта
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Илья Питалев/РИА Новости

Курская АЭС ввела в работу энергоблок №4 после краткосрочного ремонта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление коммуникаций атомной станции.

«24 июня 2025 года энергоблок №4 Курской АЭС выведен на номинальные параметры после окончания краткосрочного ремонта», — говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе станции, энергоблок №4 был отключен от сети 19 июня текущего года. Включение энергоблока в сеть и набор мощности произведены в соответствии с требованиями технологического регламента по эксплуатации без замечаний.

1 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что неподалеку от Курской атомной электростанции были сбиты около семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Позже стало известно, что Курская АЭС после информации о попытке атаки украинской армии работает в штатном режиме. Отмечалось, что радиационный фон на станции и вокруг нее находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее СК зафиксировал попытку ядерного терроризма на Курской АЭС со стороны ВСУ.

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