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Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС сообщила о штатной работе после данных о попытке атаки ВСУ
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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Курская АЭС работает в штатном режиме после информации о попытке атаки украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал станции.

Отмечается, что радиационный фон на станции и вокруг нее находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Энергоблоки №1 и №2 работают в режиме «без генерации», энергоблок №4 работает на мощности, установленной диспетчерским графиком, а энергоблок №3 находится на плановом ремонте.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что неподалеку от Курской атомной электростанции (АЭС) были сбиты около семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

1 июня Минобороны России сообщило, что дроны Вооруженных сил Украины впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. Сообщалось также, что в Оленегорске украинские БПЛА были спрятаны в кузове фур и начали атаку, когда водители припарковали грузовики.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.

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