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СМИ сообщили, что рядом с Курской АЭС были сбиты семь дронов самолетного типа

SHOT: рядом с Курской АЭС сбито около семи дронов самолетного типа
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Илья Питалев/РИА Новости

Неподалеку от Курской атомной электростанции (АЭС) были сбиты около семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«По предварительным данным, несколько часов назад рядом с Курской АЭС сбито около семи дронов самолетного типа», — говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не было.

1 июня Минобороны России сообщило, что дроны Вооруженных сил Украины впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. Сообщалось также, что в Оленегорске украинские БПЛА были спрятаны в кузове фур и начали атаку, когда водители припарковали грузовики.

Помимо Мурманской области
В оборонном ведомстве добавили, что некоторые участники терактов уже задержаны. Помимо атаки в Иркутской области, украинские беспилотники также атаковали аэродромы в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.

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