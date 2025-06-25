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Упавший в Махачкале лифт был перегружен

Власти Махачкалы: в упавшем лифте было 9 человек, хотя он рассчитан на 6

Лифт в многоэтажном доме Махачкалы, который упал с 13-го этажа, был рассчитан на шестерых, однако в момент аварии в нем находились девять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Лифт рассчитан на шесть человек, внутри находились девять», — отмечается в сообщении.

По данным мэрии, пострадали шесть человек. При этом республиканский минздрав заявлял о пяти пострадавших.

Один из пассажиров лифта Гайдарбек Оруджев рассказал, что «приземление было довольно жестким, люди запаниковали».

Руководитель пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов заявил, что дом, где произошло падение лифта, не был введен в эксплуатацию. По его словам, само здание было возведено с нарушениями, и городские службы «не приняли его на баланс». Сагитов добавил, что по предварительным данным, причиной аварии стала перегрузка лифтового оборудования.

Инцидент произошел в доме в Редукторном поселке Махачкалы по улице Гапцахская, 15 а. Следственное управление СК РФ по Дагестану организовало процессуальную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее женщина упала в шахту лифта московской многоэтажки.

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