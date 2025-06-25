На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина падения лифта с 13-го этажа в Махачкале

ТАСС: дом в Махачкале, где произошел срыв лифта, не был введен в эксплуатацию
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Многоэтажный дом в Махачкале, где произошло падение лифта, не был введен в эксплуатацию. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов.

«В многоквартирном доме 13 этажей. Лифт не сорвался, произошла аварийная ситуация», — заявил он.

По словам главы пресс-службы, само здание было возведено с нарушениями, объект не был введен в окончательную эксплуатацию и городские службы «не приняли его на баланс».

Сагитов добавил, что по предварительным данным, причиной аварии стала перегрузка лифтового оборудования.

Инцидент произошел в Махачкале в доме на Гапцахской улице. По данным управления СК, в момент падения лифта с 13-го этажа в кабине находились женщина с детьми и мужчина. На данный момент их жизни ничего не угрожает, однако женщину госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке рухнул лифт с девушкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами