Стала известна причина падения лифта с 13-го этажа в Махачкале

ТАСС: дом в Махачкале, где произошел срыв лифта, не был введен в эксплуатацию

Многоэтажный дом в Махачкале, где произошло падение лифта, не был введен в эксплуатацию. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов.

«В многоквартирном доме 13 этажей. Лифт не сорвался, произошла аварийная ситуация», — заявил он.

По словам главы пресс-службы, само здание было возведено с нарушениями, объект не был введен в окончательную эксплуатацию и городские службы «не приняли его на баланс».

Сагитов добавил, что по предварительным данным, причиной аварии стала перегрузка лифтового оборудования.

Инцидент произошел в Махачкале в доме на Гапцахской улице. По данным управления СК, в момент падения лифта с 13-го этажа в кабине находились женщина с детьми и мужчина. На данный момент их жизни ничего не угрожает, однако женщину госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке рухнул лифт с девушкой.